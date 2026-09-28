Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Frühe Investition
|
28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radcom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die Radcom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19,92 USD. Bei einem Radcom-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 50,201 Radcom-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 520,08 USD, da sich der Wert einer Radcom-Aktie am 25.09.2026 auf 10,36 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,99 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Radcom bezifferte sich zuletzt auf 173,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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