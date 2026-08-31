Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Lukrative Radcom-Investition?
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31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Radcom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das Radcom-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Radcom-Anteile betrug an diesem Tag 18,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Radcom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,274 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Radcom-Aktie auf 10,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53,90 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 46,10 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Radcom bezifferte sich zuletzt auf 171,23 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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