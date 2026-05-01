Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Frühes Investment
|
01.05.2026 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Radware-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 10,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 925,926 Radware-Aktien im Depot. Die gehaltenen Radware-Aktien wären am 30.04.2026 24 814,81 USD wert, da der Schlussstand 26,80 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 148,15 Prozent angezogen.
Alle Radware-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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