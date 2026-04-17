Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Radware-Anlage im Blick
|
17.04.2026 10:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor 3 Jahren eingebracht
Am 17.04.2023 wurde das Radware-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Radware-Anteile an diesem Tag bei 21,45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Radware-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,662 Radware-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,83 USD, da sich der Wert eines Radware-Anteils am 16.04.2026 auf 25,49 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,83 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Radware belief sich jüngst auf 1,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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