Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Langfristige Investition
|
27.03.2026 10:05:09
NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor 5 Jahren eingefahren
Radware-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 26,34 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Radware-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,797 Radware-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.03.2026 gerechnet (27,04 USD), wäre die Investition nun 102,66 USD wert. Mit einer Performance von +2,66 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Radware belief sich zuletzt auf 1,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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