Investoren, die vor Jahren in Radware-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Radware-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,51 USD. Bei einem Radware-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 644,745 Radware-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 23 352,68 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 133,53 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Radware einen Börsenwert von 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at