NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Radware-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Radware-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,70 USD. Bei einem Radware-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 507,614 Radware-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.04.2026 auf 25,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 025,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 30,25 Prozent vermehrt.

Der Radware-Wert an der Börse wurde auf 1,18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at