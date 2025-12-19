NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Radware-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Radware-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Radware-Aktie an diesem Tag 22,11 USD wert. Bei einem Radware-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 452,284 Radware-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 796,02 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 18.12.2025 auf 23,87 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,96 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Radware bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at