Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Lohnende Radware-Anlage?
|
19.12.2025 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Radware-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Radware-Aktie an diesem Tag 22,11 USD wert. Bei einem Radware-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 452,284 Radware-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 796,02 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 18.12.2025 auf 23,87 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,96 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Radware bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Radware Ltd.mehr Nachrichten
|
19.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
19.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.12.25
|Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
18.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.at)