NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Radware von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Radware-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Radware-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 13,27 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Radware-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 75,358 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.01.2026 auf 24,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 813,11 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +81,31 Prozent.

Jüngst verzeichnete Radware eine Marktkapitalisierung von 1,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at