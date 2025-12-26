NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radware-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Radware-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Radware-Anteilen an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,47 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,136 Radware-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 124,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,70 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Radware bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at