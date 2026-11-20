So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Radware-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Radware-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Radware-Papiers betrug an diesem Tag 22,03 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,393 Radware-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2026 1 531,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,74 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 53,15 Prozent gesteigert.

Radware wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at