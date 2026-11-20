Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Radware-Investition
|
20.11.2026 10:03:33
NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radware von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurden Radware-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Radware-Papiers betrug an diesem Tag 22,03 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,393 Radware-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2026 1 531,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,74 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 53,15 Prozent gesteigert.
Radware wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,39 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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