Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Lukrative Radware-Investition?
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14.08.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Radware von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Radware-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Radware-Aktie letztlich bei 32,80 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Radware-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 304,878 Radware-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Radware-Aktie auf 29,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 048,78 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 048,78 USD entspricht einer negativen Performance von 9,51 Prozent.
Am Markt war Radware jüngst 1,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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