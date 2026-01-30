NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Verlust hätte ein Radware-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Radware-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Radware-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,273 Radware-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Radware-Aktie auf 24,26 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 855,73 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,43 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Radware bezifferte sich zuletzt auf 1,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at