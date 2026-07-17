Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Hochrechnung
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17.07.2026 10:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Radware-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Radware von vor 5 Jahren angefallen
Am 17.07.2021 wurde das Radware-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,916 Radware-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 30,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 989,80 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1,02 Prozent verkleinert.
Der Radware-Wert an der Börse wurde auf 1,31 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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