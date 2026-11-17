Vor Jahren in Rambus-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rambus-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,39 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 74,683 Rambus-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 5 820,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 482,08 Prozent.

Der Marktwert von Rambus betrug jüngst 8,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at