Rambus Aktie

Rambus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

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Langfristige Anlage 16.06.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Rambus-Aktien gewesen.

Die Rambus-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Rambus-Papiers betrug an diesem Tag 60,38 USD. Bei einem Rambus-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,656 Rambus-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.06.2026 gerechnet (143,29 USD), wäre das Investment nun 237,31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 137,31 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Rambus einen Börsenwert von 15,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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