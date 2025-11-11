Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
Rambus-Anlage unter der Lupe
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Rambus-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Rambus-Papier an diesem Tag 15,29 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,540 Rambus-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 723,32 USD, da sich der Wert einer Rambus-Aktie am 10.11.2025 auf 110,60 USD belief. Das entspricht einem Plus von 623,32 Prozent.
Der Rambus-Wert an der Börse wurde auf 11,63 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
