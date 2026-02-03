NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren eingebracht

Am 03.02.2021 wurden Rambus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,22 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Rambus-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 520,427 Rambus-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Rambus-Papiers auf 113,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59 177,73 USD wert. Mit einer Performance von +491,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Rambus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at