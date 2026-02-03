Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Investment
|
03.02.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren eingebracht
Am 03.02.2021 wurden Rambus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,22 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Rambus-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 520,427 Rambus-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Rambus-Papiers auf 113,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59 177,73 USD wert. Mit einer Performance von +491,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Rambus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rambus Inc.
|
03.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite klettert nachmittags (finanzen.at)
|
02.02.26