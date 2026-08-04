NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rambus-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Rambus-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Rambus-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 75,73 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 13,205 Rambus-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 92,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 217,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,76 Prozent gesteigert.

Rambus war somit zuletzt am Markt 9,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at