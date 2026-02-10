Rambus Aktie

Rambus

WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

Investmentbeispiel 10.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rambus von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Rambus-Investment gewesen.

Am 10.02.2016 wurde die Rambus-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Rambus-Anteile an diesem Tag 11,74 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Rambus-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,518 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Rambus-Papiere wären am 09.02.2026 944,80 USD wert, da der Schlussstand 110,92 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 844,80 Prozent zugenommen.

Alle Rambus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

