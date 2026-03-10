Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
10.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rambus-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Rambus-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Rambus-Anteile bei 13,13 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Rambus-Aktie investierten, hätten nun 76,161 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Rambus-Aktien wären am 09.03.2026 6 741,81 USD wert, da der Schlussstand 88,52 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 574,18 Prozent vermehrt.
Rambus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,53 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
