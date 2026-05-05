NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rambus-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Rambus-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Rambus-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Rambus-Papier an diesem Tag bei 11,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Rambus-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,917 Rambus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 111,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 994,20 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 894,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rambus bezifferte sich zuletzt auf 12,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at