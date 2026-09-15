Rambus Aktie

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WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

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Rambus-Investment im Blick 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Rambus-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Rambus-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Rambus-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Rambus-Aktie bei 23,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Rambus-Aktie investiert hätte, hätte er nun 42,337 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 403,47 USD, da sich der Wert eines Rambus-Anteils am 14.09.2026 auf 80,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 240,35 Prozent vermehrt.

Alle Rambus-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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