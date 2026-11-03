Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Anlage im Blick
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03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rambus von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Rambus-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Rambus-Papiers betrug an diesem Tag 58,07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 172,206 Rambus-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 84,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 467,02 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 44,67 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Rambus zuletzt 9,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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