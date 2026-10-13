Rambus Aktie

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WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

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Lohnendes Rambus-Investment? 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rambus von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Rambus-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Rambus-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Rambus-Aktie an diesem Tag bei 21,80 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 458,716 Rambus-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Rambus-Aktie auf 101,04 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46 348,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 363,49 Prozent.

Insgesamt war Rambus zuletzt 11,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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