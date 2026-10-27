Rambus Aktie
WKN: 906870 / ISIN: US7509171069
|Rambus-Investmentbeispiel
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27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Rambus von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Rambus-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Rambus-Anteile an diesem Tag bei 113,61 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Rambus-Aktie investiert, befänden sich nun 8,802 Rambus-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.10.2026 auf 90,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 795,00 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20,50 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Rambus belief sich zuletzt auf 9,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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