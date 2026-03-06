NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Razvitie industry gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse BUL wochenend-bedingt kein Handel mit der Razvitie industry-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 0,95 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 104,878 Razvitie industry-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.03.2026 180,39 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,72 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 80,39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Razvitie industry eine Marktkapitalisierung von 17,17 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at