NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Razvitie industry-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Razvitie industry-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse BUL gehandelt. Der Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 0,95 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Razvitie industry-Aktie investierten, hätten nun 104,982 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Razvitie industry-Papiers auf 1,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184,77 EUR wert. Mit einer Performance von +84,77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Razvitie industry eine Börsenbewertung in Höhe von 18,36 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at