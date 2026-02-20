NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Razvitie industry-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Razvitie industry-Anteilen via Börse BUL ausgeführt. Der Schlusskurs der Razvitie industry-Anteile betrug an diesem Tag 2,46 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 406,504 Razvitie industry-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (1,72 EUR), wäre die Investition nun 699,19 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,08 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry bezifferte sich zuletzt auf 17,17 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at