NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Razvitie industry-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse BUL gehandelt. Zum Handelsende standen Razvitie industry-Anteile an diesem Tag bei 2,46 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Razvitie industry-Aktie investiert, befänden sich nun 4 065,041 Razvitie industry-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Razvitie industry-Aktien wären am 11.06.2026 7 154,47 EUR wert, da der Schlussstand 1,76 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 28,46 Prozent verkleinert.

Am Markt war Razvitie industry jüngst 18,36 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at