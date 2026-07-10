NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse BUL Handel mit der Razvitie industry-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,48 EUR. Bei einem Razvitie industry-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,323 Razvitie industry-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.07.2026 auf 1,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70,97 EUR wert. Damit wäre die Investition um 29,03 Prozent gesunken.

Razvitie industry wurde am Markt mit 18,36 Mio. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at