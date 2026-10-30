NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Razvitie industry-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Razvitie industry-Papier an der Börse BUL gehandelt. Diesen Tag beendete das Razvitie industry-Papier bei 2,58 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 387,597 Razvitie industry-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 1,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 720,93 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 27,91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Razvitie industry eine Marktkapitalisierung von 19,16 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at