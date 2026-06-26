NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Razvitie industry-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Razvitie industry-Aktie an der Börse BUL wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Razvitie industry-Aktie bei 0,95 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 048,779 Razvitie industry-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 887,80 EUR, da sich der Wert einer Razvitie industry-Aktie am 25.06.2026 auf 1,80 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 887,80 EUR entspricht einer Performance von +88,78 Prozent.

Der Marktwert von Razvitie industry betrug jüngst 18,36 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at