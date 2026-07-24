Razvitie industry Aktie
WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980
|Lohnende Razvitie industry-Investition?
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24.07.2026 10:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor 10 Jahren verdient
Die Razvitie industry-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Razvitie industry-Aktie bei 0,96 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10 394,254 Razvitie industry-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.07.2026 auf 1,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 125,43 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 91,25 Prozent zugenommen.
Razvitie industry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,36 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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