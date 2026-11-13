Razvitie industry Aktie

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WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980

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Razvitie industry-Investment 13.11.2026 10:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Razvitie industry eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 13.11.2016 wurden Razvitie industry-Anteile via Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Razvitie industry-Papier bei 0,95 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Razvitie industry-Aktie investiert hat, hat nun 104,878 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,07 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 195,07 EUR entspricht einer Performance von +95,07 Prozent.

Razvitie industry markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19,16 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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