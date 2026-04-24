NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Razvitie industry eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Razvitie industry-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Razvitie industry-Papier investiert hätte, hätte er nun 454,545 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,76 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 800,00 EUR wert. Mit einer Performance von -20,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Razvitie industry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,36 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at