Razvitie industry Aktie
WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980
|Razvitie industry-Investment im Blick
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24.04.2026 10:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor 5 Jahren verloren
Die Razvitie industry-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 2,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Razvitie industry-Papier investiert hätte, hätte er nun 454,545 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,76 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 800,00 EUR wert. Mit einer Performance von -20,00 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Razvitie industry-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,36 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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