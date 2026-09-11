NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Razvitie industry-Investment verlieren können.

Das Razvitie industry-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,42 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Razvitie industry-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,322 Razvitie industry-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 1,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,73 EUR wert. Damit wäre die Investition 27,27 Prozent weniger wert.

Razvitie industry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,57 Mio. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at