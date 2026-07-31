NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Razvitie industry eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse BUL Handel mit Razvitie industry-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Razvitie industry-Papier an diesem Tag bei 3,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33,333 Razvitie industry-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 58,67 EUR, da sich der Wert einer Razvitie industry-Aktie am 30.07.2026 auf 1,76 EUR belief. Damit wäre die Investition 41,33 Prozent weniger wert.

Razvitie industry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at