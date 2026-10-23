Razvitie industry Aktie

Razvitie industry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980

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Razvitie industry-Anlage unter der Lupe 23.10.2026 10:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Razvitie industry-Aktie an der Börse BUL gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,18 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Razvitie industry-Aktie investiert, befänden sich nun 31,447 Razvitie industry-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 60,38 EUR, da sich der Wert eines Razvitie industry-Anteils am 22.10.2026 auf 1,92 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 39,62 Prozent vermindert.

Insgesamt war Razvitie industry zuletzt 19,16 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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