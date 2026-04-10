NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Razvitie industry von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Razvitie industry-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse BUL Handel mit dem Razvitie industry-Papier statt. Diesen Tag beendete das Razvitie industry-Papier bei 2,88 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3 472,222 Razvitie industry-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie auf 1,76 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 111,11 EUR wert. Damit wäre die Investition um 38,89 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Razvitie industry eine Börsenbewertung in Höhe von 17,97 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at