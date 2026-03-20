Razvitie industry Aktie
WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980
|Lukrativer Razvitie industry-Einstieg?
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20.03.2026 10:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Razvitie industry-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Razvitie industry-Anteilen an der Börse BUL ausgeführt. Der Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie betrug an diesem Tag 2,46 EUR. Bei einem Razvitie industry-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 065,041 Razvitie industry-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 991,87 EUR, da sich der Wert eines Razvitie industry-Papiers am 19.03.2026 auf 1,72 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,08 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Razvitie industry eine Marktkapitalisierung von 17,17 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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