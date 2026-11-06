Razvitie industry Aktie
WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980
|Lohnende Razvitie industry-Investition?
|
06.11.2026 10:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Razvitie industry-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Razvitie industry-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse BUL gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Razvitie industry-Papier letztlich bei 2,36 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4 237,288 Razvitie industry-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 7 881,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 1,86 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,19 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry belief sich zuletzt auf 19,16 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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