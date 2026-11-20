Razvitie industry Aktie
WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980
|Performance im Blick
|
20.11.2026 10:03:33
NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Razvitie industry-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Am 20.11.2025 wurden Razvitie industry-Anteile via Börse BUL gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,26 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investierten, hätten nun 306,748 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 1,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 570,55 EUR wert. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 570,55 EUR entspricht einer negativen Performance von 42,94 Prozent.
Razvitie industry war somit zuletzt am Markt 19,16 Mio. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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