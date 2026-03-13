NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Razvitie industry-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Razvitie industry-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Razvitie industry-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse BUL gehandelt. Diesen Tag beendete das Razvitie industry-Papier bei 2,80 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Razvitie industry-Aktie investiert, befänden sich nun 357,143 Razvitie industry-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.03.2026 auf 1,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 614,29 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 38,57 Prozent.

Der Marktwert von Razvitie industry betrug jüngst 17,17 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at