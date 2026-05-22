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Razvitie industry Aktie

Razvitie industry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980

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Rentable Razvitie industry-Investition? 22.05.2026 10:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 22.05.2021 wurde die Razvitie industry-Aktie an der Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2,20 EUR. Bei einem Razvitie industry-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 545,455 Razvitie industry-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 000,00 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 20,00 Prozent.

Razvitie industry erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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