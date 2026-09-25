NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Razvitie industry-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 25.09.2025 wurde die Razvitie industry-Aktie an der Börse BUL gehandelt. Zum Handelsende stand die Razvitie industry-Aktie an diesem Tag bei 3,14 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3 184,713 Razvitie industry-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie auf 1,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 605,10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,95 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry belief sich zuletzt auf 17,57 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at