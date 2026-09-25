Razvitie industry Aktie
WKN: A0DN0W / ISIN: BG1100043980
|Profitable Razvitie industry-Anlage?
|
25.09.2026 10:03:40
NASDAQ Composite Index-Papier Razvitie industry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Razvitie industry-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 25.09.2025 wurde die Razvitie industry-Aktie an der Börse BUL gehandelt. Zum Handelsende stand die Razvitie industry-Aktie an diesem Tag bei 3,14 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3 184,713 Razvitie industry-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Razvitie industry-Aktie auf 1,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 605,10 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,95 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry belief sich zuletzt auf 17,57 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Razvitie industry Holding AD
Analysen zu Razvitie industry Holding AD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Razvitie industry Holding AD
|1,84
|4,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.