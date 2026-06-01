NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: Hätte sich eine Red Robin Gourmet Burgers-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt?

Vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Red Robin Gourmet Burgers-Papier letztlich bei 5,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 960,784 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien im Depot. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile wären am 29.05.2026 9 921,57 USD wert, da der Schlussstand 5,06 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 9 921,57 USD, was einer negativen Performance von 0,78 Prozent entspricht.

Der Red Robin Gourmet Burgers-Wert an der Börse wurde auf 93,18 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at