Red Robin Gourmet Burgers Aktie
WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018
|Red Robin Gourmet Burgers-Anlage im Blick
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01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: Hätte sich eine Red Robin Gourmet Burgers-Anlage vor einem Jahr inzwischen gelohnt?
Heute vor 1 Jahr wurde die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Red Robin Gourmet Burgers-Papier letztlich bei 5,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 960,784 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien im Depot. Die gehaltenen Red Robin Gourmet Burgers-Anteile wären am 29.05.2026 9 921,57 USD wert, da der Schlussstand 5,06 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 9 921,57 USD, was einer negativen Performance von 0,78 Prozent entspricht.
Der Red Robin Gourmet Burgers-Wert an der Börse wurde auf 93,18 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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