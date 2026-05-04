NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Red Robin Gourmet Burgers-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Red Robin Gourmet Burgers-Anteile 2,91 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 343,643 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Robin Gourmet Burgers-Papiers auf 3,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 271,48 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 27,15 Prozent.

Insgesamt war Red Robin Gourmet Burgers zuletzt 67,03 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at