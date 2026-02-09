NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor einem Jahr gekostet

Investoren, die vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 184,502 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.02.2026 auf 3,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 686,35 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 31,37 Prozent gleich.

Red Robin Gourmet Burgers erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 67,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at