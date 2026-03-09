Red Robin Gourmet Burgers Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Red Robin Gourmet Burgers-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 4,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 212,389 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.03.2026 auf 4,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 181,42 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 8,19 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Red Robin Gourmet Burgers belief sich jüngst auf 75,07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
